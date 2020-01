Lobotka. certo, certissimo, anzi improbabile. Al suo posto…

L’arrivo di Lobotka a Napoli non è scontato.

Nonostante il calciatore slovacco abbia chiesto ed ottenuto di non scendere in campo contro l’Osasuna e il Napoli abbia acquisito maggiore potere contrattuale, avendo già acquistato Demme, i galiziani restano fermi sulle proprie posizioni.

A complicare i piani del club azzurro, c’è l’intoppo nella trattativa tra il club spagnolo e l’America per il giocatore Guido Rodriguez.

Il calciatore argentino, che dovrebbe sostituire Lobotka, sembra molto più vicino al Betis Siviglia, come riportato da diversi siti internazionali, tra cui Fox Sports.

Il Napoli si cautela seguendo anche Seri, ivoriano attualmente in forza al Galatasaray ma di propietà del Fulham.

Il cursus honorum del calciatore africano è piuttosto singolare: Seri salì agli onori della cronaca al termine della stagione 2016/17, quando con il Nizza raggiunse i preliminari di Champions League, rivelandosi uno dei migliori calciatori della Ligue 1 e tra i più interesssanti di tutto il panorama europeo.

Nell’agosto 2017, dopo esser stato protagonista nel doppio confronto preliminare tra Ajax e Nizza, che consentì ai francesi di eliminare i lancieri, il giocatore sembrava ad un passo dal Barcellona, che vedeva in Seri un giocatore in grado addirittura di poter essere uno dei capisaldi del nuovo ciclo blaugrana, dopo i ritiri di Xavi e Iniesta.

Seri affrontò il doppio turno preliminare contro il Napoli di Sarri in pratica con la testa già al Nou Camp e, complice, la superiorità degli azzurri rispetto ai transalpini, sconfitti sia all’andata che al ritorno in maniera netta, l’ivoriano apparve decisamente sottotono al punto da dissuadere i dirigenti catalani, dall’investire la pesante cifra richiesta .

Fu molto duro l’agente del giocatore nello stigmatizzare l’atteggiamento dei dirigenti del Barca:

il suo agente, Jean-Pierre Rivère, durante la trasmissione ‘Breaking Foot’ del dicembre 2017, spiegando quello che successe: “Abbiamo messo il contratto davanti al giocatore, gli abbiamo detto che erano state completate tutte le pratiche burocratiche e doveva solo firmare. Il Barcellona all’utimo momento ha però annullato tutto, ed è proprio questo tipo di atteggiamento che ci ha infastidito”. “Il Barcellona gli ha causato molti problemi. Due anni fa aveva già detto che il suo sogno era giocare con i catalani (e tutti ridevano), poi ad un certo punti ti contattano loro, ti mettono il contratto davanti e non ti fanno firmare. Non è una situazione facile da gestire per il giocatore”.

Dopo Seri ha vissuto appunto stagioni non facili, dapprima a Nizza, con i rossoneri scossi dalla mancata qualificazione Champions e dalla diatriba tra Balotelli, altro scontento e la società e poi a Londra, al Fulham, vivendo una stagione da incubo , con il team bianconero apparso velocemente inadeguato alla permanenza in Premier.

Ora l’appeal del giocatore sembra ovviamente inferiore rispetto ai fasti del 2017, ma parliamo comunque di un elemento in grado di disimpegnarsi con successo davanti la difesa e come interno, con attitudini offensive molto più spiccate rispetto a Lobotka.

1,68 di altezza per 65 kg, Seri non è certo un colosso, ma ha una grande visione di gioco, basti pensare alla mole di assist del 2016/2017, sua stagione migliore: ha mandato in goal i compagni del Nizza in ben nove occasioni, segnando sette reti.

La trattativa non è semplice, per la ritrosia del club turco a rinunciare al prestito e per l’ingaggio del giocatore, ma il Napoli ci prova.