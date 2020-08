L’esonero di Sarri condiziona il mercato del Napoli

L’esonero, annunciato, di Sarri in un certo senso interferisce anche nel mercato azzurro. Milik potrebbe non interessare più ai bianconeri. E questo è un problema per Giuntoli. Che aveva fatto la bocca ad una cessione importante, per un giocatore che al momento al Napoli non serve. Al di là della richiesta di contanti, in ballo c’era la possibilità di prendere qualche pedina interessante. Non tanto Bernardeschi che non voleva venire, e che ha un contratto altissimo. Ma al Napoli avrebbero potuto interessare Luca Pellegrini e Romero.

Il primo, esterno sinistro scuola Roma in prestito al Cagliari, avrebbe potuto prendere il posto di Ghoulam in rosa. Per altro ai mondiali under 20 aveva giocato, e bene, a centrocampo. Romero è il centrale difensivo del Genoa, anche lui di proprietà juventina.