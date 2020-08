Le pretese alte di De Laurentiis bloccano il mercato del Napoli

A Una settimana dall’inizio del ritiro di Castel di Sangro il calciomercato del Napoli è fermo all acquisto di Osimhen.

Come al solito diventano tortuose le cessioni per la società di De Laurentiis che impone prezzi troppo alti per i suoi giocatori, per Milik che è a un anno dalla scadenza del contratto le richieste sono ferme sui 40 milioni. La Juve ovviamente forte dell’accordo col polacco è ben lontana dal soddisfare le richieste della società partenopea, altre società sono interessate al giocatore che però è intenzionato a rispettare l’accordo con i bianconeri che offrono un ingaggio decisamente più alto.

Sono molto alte anche le richieste del Napoli per Allah circa 40 milioni mentre le società interessate sono ferme a 25.

Anche per Koulibaly il Napoli non si discosta da una richiesta di 90 milioni, finora l’offerta più alta è stata quella del Manchester City di 63 milioni più bonus. La situazione di stallo fa sì che il Napoli non riuscendo a cedere questi giocatori ormai mentalmente fuori dal progetto non riesce ad avere liquidità per investire sul mercato e quindi non si affonda nelle trattative per Boga del Sassuolo Regulion del Siviglia ma di proprietà del Real Madrid e per il centrocampista Veretout che dovrebbe sostituire Allan così come si rischia di perdere Gabriel il difensore centrale del Lille con cui la società napoletana già trovato accordo ma ciò su cui c’è forte la concorrenza dell’Arsenal