Kulusevski a 40 milioni: non è un investimento, ma un azzardo

40 milioni per Kulusevski dopo una decina di partite sono una follia. Il calcio così è destinato al fallimento. Stiamo parlando di un ragazzo di neanche 20 anni, senza nessuna esperienza. Che ha giocato poche partite in una piazza che non porta pressione. Bel prospetto, per amor di Dio. Ma non c’è alcuna certezza. Di giocatori anche più forti di lui che si sono persi per strada è piena la storia del calcio. Per altro si trova improvvisamente a guadagnare 2 milioni. Più che una scomessa sembra un azzardo. Potrà anche andare bene, ma resta un azzardo.