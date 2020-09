Bruno Satin, storico ex procuratore di Koulibaly, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli:

“Koulibaly a Napoli sta bene e finché sarà a Napoli giocherà e darà il massimo. Non credo alla voce Psg per il suo futuro, in rosa ci sono già tanti difensori e poi non ha troppe disponibilità economiche. Non penso possa spendere più di 30 milioni per un’operazione del genere. Osimhen è destinato ad avere un grande futuro al Napoli”.