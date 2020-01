Il Napoli vittima della “vendetta” di Raiola

Raiola, vendetta per Hamsik. Nel 2011 il Milan di Allegri ,fresco campione di Italia,proprio ai danni del Napoli di Mazzarri e Cavani, individuò nell’allora 24enne Marek Hamsik l’elemento in grado di rendere più competitiva la rosa rossonera dell’epoca.

Lo slovacco, storicamente seguito da Venglos, affidò la procura a Minone Raiola da Angri, il quale subito pose in atto la sua solita strategia: ammiccamento del giocatore verso il club interessato, frasi da “dico non dico” per creare frizione con l’ambiente e avere una posizione di forza. Hamsik inizialmente si prestò salvo sciogliersi ai primi incontri con i tifosi a Dimaro e fare sostanzialmente dietrofront rispetto alla fuga programmata con il procuratore.

Raiola se la legò al dito e spesso negli anni non ha lesinato frecciate al club, con cui a lungo ebbe rapporti per il solo El Kaddouri ed Hamsik. Adl definì Raiola un cartone animato, allorquando il procuratore ottenne la rappresentanza di Insigne. Nei piani di Aurelio e Mino, Insigne doveva essere oggetto di una cessione molto vantaggiosa per club e giocatore ma l’involuzione del napoletano ha di fatto diradato le pretendenti.

Nel frattempo l’influenza di Mino nel Napoli è sempre diventata più forte fino a condurre la regia delle due operazioni più care dell’estate 2019 del Napoli. Quasi 80 milioni per i cartellini di Manolas e Lozano, con ingaggi non inferiori ai 4 milioni cadauno. Un vero e proprio bagno di sangue per una società non ricchissima e che ha portato due giocatori fin qui molto discussi.

Manolas ha confermato la tendenza all’infortunio e all’errore al netto delle buone doti che però non lo rendono compatibile con Koulibaly, avendo doti ben diverse dal rimpianto Albiol. Lozano doveva essere l’erede di Insigne, in caso di partenza del capitano, ma al momento tra diavolerie ancelottiane e problemi di ambientamento, il messicano non ha assolutamente giustificato l’investimento del Napoli e non è un mistero, per giugno, che il Napoli stia cercando giocatori nel suo stesso ruolo come i neroverdi Boga-Berardi e nell’immediato Politano .

Se la vendetta è un piatto che va servito freddo, Mino a distanza di anni si è rifatto con gli interessi