Il Napoli sconta sul mercato gli errori di una società che non ha una strategia

Il mercato del Napoli si è incartato. Deve vendere prima di comprare. In alcuni casi deve vendere, altrimenti comprare non servirebbe. Siamo al 9 settembre, c’è tempo per definire il tutto. Questo se analizziamo il mercato come se fosse fine a se stesso. E’ chiaro che col campionato che parte tra 10 giorni su alcuni aspetti siamo in ritardo clamoroso.

Ma non tutte le cessioni sono uguali. Nel Napoli ce ne sono tante che non preoccupano. I tanti giovani aggregati alla prima squadra si piazzano. Non sarà difficile piazzare Luperto, Tutino, Gaetano e qualche altro. Ounas e Younes hanno chi li cerca. Ma non valgono i soldi che De Laurentiis pensa di poter chiedere. Se non si accettano offerte al ribasso il rischio è di doverli piazzare a fine mercato in prestito. Con la quasi certezza di ritrovarseli a fine giugno.

Llorente è un problema. Ha un ingaggio elevatissimo. Un ingaggio che potrebbe permettersi solo una grande squadra. In Italia non sono tante. E per altro in quasi tutte andrebbe per fare la riserva, e questo aumenta la difficoltà. Non fu sbagliato prenderlo lo scorso anno. Purtroppo non tutte le ciambelle riescono col buco, è andata male.

Che follia per Milik e Koulibaly

Ancora diverso il discorso per Milik. La follia, a monte, è stato portare il giocatore a scadenza. Se il contratto fosse stato rinnovato lo scorso anno, la Juve non gli avrebbe messo grilli per la testa. E le richieste del calciatore, quando gli è stato proposto di rinnovare, sarebbero state più contenute. Oggi chi può voler spendere 40 milioni per un giocatore che il prossimo anno prendi gratis? La Roma? Magari la Roma si fa avanti e gli dice: non firmare il rinnovo. A febbraio firmi per noi e ti riconosciamo 10 milioni di “bonus benvenuto”. Sono 30 milioni in meno. Un affare.

Dulcis in fundo Koulibaly. De Laurentiis mesi fa disse che l’avrebbe venduto. Dichiarazione che in automatico ha fatto scendere il prezzo. Ci sta che il City ci provi. Poi alla fine si troverà l’accordo. Ma… Il problema è che l’accordo arriva alla fine poi il Napoli ha la necessità di trovare un rinforzo. A fine mercato restano gli scarti. E quelli buoni crescono di valore.