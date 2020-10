Il Napoli guarda in casa Milan per rinforzarsi

Un altro ex Milan per Gattuso? È da poche ore finita la sessione estiva di calciomercato ma non vanno in ferie i direttori sportivi. Il sito “Le bombe di Vlad” rilancia l’indiscrezione che vorrebbe il Napoli fortemente interessato al centrocampista turco del Milan, Calhanoglou. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2021 e non sembra scontato un suo rinnovo, per le offerte di altri club, in primis Juventus, sempre pronta a tuffarsi sugli svincolati e l’Atletico Madrid.Nonostante la concorrenza, il Napoli non parte svantaggiato, specie per la presenza sulla panchina azzurra di Rino Rino Gattuso, che così, dopo Bakayoko, ritroverebbe un altro dei giocatori che meglio fecero nel suo Milan.