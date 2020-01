Gattuso non è come Ancelotti: se non si fa mercato potrebbe mollare tutto

Gattuso non è Ancelotti. Lo ha dimostrato in estate quando ha lasciato un contratto da due milioni di euro col Milan. Non sentiva la fiducia dell’ambiente, ed ha tolto il disturbo. Ha accettato Napoli per restare nel giro, convinto di poter fare bene. A patto ovviamente che arrivino i rinforzi chiesti. Rinforzi che al momento non sono arrivati.

Ancelotti dopo aver chiesto James Rodriguez (l’ha detto il padrone) non ha battuto ciglio quando non l’hanno preso. Anzi, ha parlato di mercato da dieci, di squadra da scudetto. A naso Gattuso non è della stessa pasta. Anche perché non ha alle spalle la carriera di Ancelotti. Carletto non ha quasi nulla più da dimostrare. Ringhio, al di là del carattere diverso, non ha fatto ancora nulla in carriera. Un passaggio a vuoto a Napoli potrebbe essere fatale per il suo futuro. Invece se dovesse dimettersi dopo un mercato deludente vedrebbe crescere la sua immagine.

Per altro Gattuso ha un contratto che lo lega al Napoli solo fino a giugno. Se le cose dovessero andare male sul campo non avrebbe neanche una sorta di paracadute. Ovvio che è un ragionamento prematuro. La società si sta muovendo, pare, per andare incontro alle esigenze del tecnico. Alla fine del mercato mancano più di tre settimane. Ma…