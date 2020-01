Fabian Ruiz, si allunga le lista dei top club che lo vogliono

Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, la campagna trasferimenti del Napoli coinvolge anche Fabian Ruiz che, secondo quanto riporta El Desmarque, sarebbe nel mirino del Liverpool. Il centrocampista spagnolo, nelle preferenze dell’allenatore Juergen Klopp, sarebbe preceduto da Isco Alarcon del Real Madrid. Questi ha però una valutazione superiore ai 60 milioni. Non è da meno, tuttavia, Fabian Ruiz che è più giovane e può ricoprire più ruoli rispetto al fantasista dei ‘blancos’. Per Isco il Real ha rifiutato i 56 milioni offerti dal club inglese. la situazione è in continuo divenire e potrebbe riservare sorprese in questi ultimi giorni di mercato.