Ecco perché Petagna sarebbe perfetto per il Napoli di Gattuso

Petagna sarebbe il giocatore ideale per il Napoli. Per questo Napoli. Come nel caso di Demme non siamo difronte ad un fuoriclasse. Ma ad un giocatore che ha le caratteristiche giuste per entrare nel mosaico che Gattuso sta preparando. Milik segna di più, su questo non ci sono dubbi. Per lui parlano i numeri. Ha una percentuale realizzativa fenomenale in rapporto ai minuti giocati. Ma Milik o fa gol o risulta essere un peso, un corpo estraneo. Nelle ultime uscite non si è visto. Anche contro la Juve ha fatto poco o nulla. Ed il suo contributo effettivo è stato irrilevante.

Petagna è un lottatore. Un centravanti vecchio stile, rude e potente, capace di sgomitare su tutti i palloni. E’ quello che manca al Napoli che, avendo deciso, giustamente, di giocare più basso, ha la necessità di avere una punta in grado di far salire la squadra. Un giocatore sul quale appoggiare il pallone nei momenti difficili. Un giocatore capace di tenere palla, di farsi fare fallo. Semmai anche di aprire gli spazi per gli inserimenti degli esterni o dei centrocampisti. Cosa che Petagna fa benissimo, e Milik no.

Certo, segna molto di meno. Ma non è da escludere una sua esplosione ritardata. Gli attaccanti spesso stentano a fare gol da giovani. Progrediscono poi col passare del tempo. L’esempio più eclatante è quello di Ibra. Che ad inizio carriera era accusato di essere poco prolifico. E che col passare degli anni è diventato cecchino implacabile. Il paragone può sembrare irriverente, ma rende l’idea.