Ecco cosa allontana Koulibaly dal Napoli

L’ultima settimana di mercato è sempre quella decisiva. Quella in cui si chiudono gli affari. A prescindere da quando si fa mercato, la tempistica è sempre la stessa. Si sparano subito i primi fuochi di artificio. Poi per settimane non succede quasi nulla. Ci sono tante trattative in stand by, ma le società pensano ai loro interessi. Chi compra vuole risparmiare, chi vende vuole massimizzare il guadagno. Alla fine è una corsa. Chi deve comprare non bada più agli spiccioli. Chi deve vendere on sta a spaccare il capello. Ci siamo. Da oggi inizia la settimana decisiva in casa Napoli per le cessioni di Milik e Koulibaly.

Il polacco, scusate la cacofonia, per gli azzurri ormai è un pacco. Non serve a Gattuso, se resta è fuori rosa, è una perdita secca. Per il mancato incasso, e per l’ingaggio che non è stratosferico, ma neanche irrisorio. Il Napoli sa che deve abbassare le pretese. Non si è scatenata l’asta per il giocatore (era difficile immaginarlo del resto), bisogna minimizzare le perdite. Andrà via (si spera che andrà via) per meno dei 25 milioni che la Roma era disposta a dare. Lo stesso Milik sa che dovrà ridurre le sue pretese. Nessuno gli darà mai i soldi che chiede. Ne’ adesso, ne’ la prossima estate, quando sarà libero a parametro zero, ma dopo un anno fermo. Un anno che porta all’Europeo.

Per Koulibaly il discorso è diverso, molto diverso. Non va in scadenza, e soprattutto serve a Gattuso. Chi lo vuole dovrà venire incontro alle richieste di De Laurentiis. Sin qui City e PSG hanno provato a prendere per la gola il Napoli, non sapendo che non ha necessità di fare cassa. Ma a loro il giocatore serve. E la “mazziata” del City in Premier, 2-5 in casa col Liecester, ha mostrato i limiti della squadra di Guardiola. E se Pep chiede, lo Sceicco in genere non si tira indietro…