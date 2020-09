De Laurentiis pronto a vendere Fabian. O forse l’ha già venduto

De Laurentiis pronto a vendere Fabian Ruiz. Chi lo ha detto? Lui, il presidente. Non direttamente, ma il messaggio è chiarissimo. Parlando alla radio ufficiale (per quanto tempo ancora lo sarà?) si è lasciato scappare: “Pronto a vendere un giocatore anche dopo un anno solo”. Quale giocatore del Napoli può essere appetito da grandi società ed è a Napoli da poco tempo? Datevi da soli la risposta.

Il presidente azzurro ha detto chiaramente di essere pentito di non aver venduto alcuni giocatori difronte ad offerte importanti. Il riferimento diretto era a Koulibaly, ma magari c’era anche Allan. Ha aggiunto poi: “Adesso sono tutti sul mercato, anche dopo un solo anno in maglia azzurra”. Le interviste di De Laurentiis vanno sempre prese con le pinze. Non si sa mai se le spara grosse perché non si rende conto di quello che dice, o piuttosto lo fa per divertirsi a far credere certe cose. Sta di fatto che quando parla di cose per lui serie difficilmente mente. In questo tanti anni di calcio non gli hanno insegnato nulla.

L’intervista di ieri per altro è stato un delirio completo. Al di là del linguaggio volgare (“Mi avete rotto le palle”; “Salutame a soreta”) l’attacco alla radio ufficiale della società non ha senso. Si è esposto ad una mega causa per risarcimento danni. Oltre a questo il passaggio sul mercato è parso chiarissimo: “Sono pronto a vendere chiunque”.

Delle due l’una: o ha già venduto il calciatore, e sta preparando il terreno all’annuncio. Oppure ha lanciato un messaggio al mercato: fatevi sotto se vi interessa qualche nostro giocatore.

Quale giocatore da poco in azzurro può essere all’attenzione dei un top club? Uno solo in questo momento, Fabian Ruiz, che anche ieri è stato protagonista con la nazionale spagnola. Si dice che interessa a grandi club, ma che il Napoli non lo avrebbe venduto quest’anno. Ma dopo le dichiarazioni del presidente di ieri possiamo aspettarci di tutto. Fabian Ruiz è sul mercato. O magari non lo è più: è già stato venduto.