De Laurentiis avrà imparato la lezione di Allan?

Allan va all’Everton. Torna dall’amato Carletto Ancelotti. Il Napoli contava di incassare 40 milioni da questa cessione. Ne prenderà 25, diciamo 30 coi bonus. Un anno e mezzo fa si dice rifiutò una offerta di 80 milioni dal PSG. Magari non erano proprio 80, ma sicuramente almeno una sessantina. Nella migliore delle ipotesi ha perso 30 milioni, probabilmente una quarantina. In compenso nell’ultimo anno e mezzo ha avuto a disposizione il peggior Allan di sempre. Come suol dirsi, cornuto e mazziato.

Quando un giocatore riceve una proposta allettante da un grande club la società proprietaria del contratto non ha molte alternative. Deve cedere, quanto meno in presenza di una offerta congrua. O ridiscutere l’ingaggio del calciatore in questione. Allan al Napoli ha guadagnato fino all’ultimo un paio di milioni, centesimo più, centesimo meno, all’anno. Si dice che il PSG era pronto a dargliene 8, il quadruplo di quello che prendeva a Napoli. Nel momento in cui non è stato ceduto la società avrebbe dovuto in qualche modo risarcire il calciatore. Un ragionamento del tipo: “Sei troppo importante per noi. Non possiamo cederti al PSG. E non possiamo neanche garantirti lo stesso ingaggio. Ma siamo pronti a venire incontro alle tue esigenze e ti aumentiamo l’ingaggio”. Allan ci sarebbe rimasto male lo stesso. Ma quanto meno avrebbe gradito l’attenzione della società.

Il Napoli non ha fatto nulla di tutto questo. Magari qualche promessa, ma in sostanza il contratto del calciatore è rimasto lo stesso. I risultati sono sotto gli occhi di tutti.

De Laurentiis ha un concetto del contratto molto particolare. Oddio, ha un concetto del contratto molto corretto. Per lui è legge, il semplice fatto che qualcuno possa pensare di non rispettarlo lo manda in bestia. A parole almeno ha sempre detto questo. Nel cinema certamente funziona così. Il cinema però è un’altra cosa. L’attore a differenza del calciatore se sbaglia una scena può ripeterla. Se uno sbaglia in mezzo al campo non c’è un secondo ciak. Tenere un attore controvoglia si può. Fare la stessa cosa con un calciatore non ha senso.

Dite che il presidente ha imparato la lezione e si comporterà la prossima volta in modo diverso? Difficile da credersi. De Laurentiis ha costruito la sua fortuna nel mondo del calcio fregandosene altamente del modo di essere di questo mondo. Se ne frega dei tifosi, e non ha problemi a rimarcarlo anche verbalmente. Va avanti con contratti che sembrano romanzi di appendice, con i mitici diritti di immagine. Difficile credere che adesso cambierà modo di pensare. Però è intelligente.

Stavolta ci ha perso una barca di soldi, senza avere in cambio nulla. La prossima volta quando arriverà una offerta importante vedrete cederà senza fare ostruzionismo. Il problema è capire qual è l’offerta che per lui è importante. Lo scorso anno a suo dire non ha venduto Koulibaly per il quale erano stati offerti oltre 100 milioni. A distanza di 12 mesi, di una stagione disastrosa del difensore azzurro, e con una pandemia che ha messo in ginocchio i bilanci di tutti, farà fatica a prenderne 70. Questo non perché ci sono sciacalli intorno ai suoi giocatori, ma perché così funziona il calcio. Nel calcio i contratti hanno valore a senso unico. Impegnano solo le società. E’ brutto a dirsi ma è la verità. Far finta che non sia così alla fine costa carissimo. Allan docet.