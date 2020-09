Chiesa come Tonali: i giovani di valore non vogliono venire al Napoli

Chiesa e Tonali, finiti nel taccuino di Giuntoli, hanno troncato sul nascere ogni tipo di trattativa: a loro non interessa il Napoli. Atteso che hanno giocato nell’ultima stagione con Fiorentina e Brescia hanno detto no ad un salto di qualità innegabile. Il Napoli è reduce da una stagione complicata, ma ha pur sempre vinto la Coppa Italia. Negli ultimi anni è stata, sommando i punti conquistati, seconda solo alla Juve. E’ ininterrottamente in Europa 11 anni. Paga stipendi inferiori solo a quelli di Juve e Inter. Eppure i giovani dicono no al Napoli. Perché?

Non è un problema di razzismo o di discriminazione territoriale. I giocatori, seppure giovani, sono professionisti. Vanno dopo li porta l’ambizione ed il portafogli. Ed il problema è questo: non tanto il portafogli, quando l’ambizione. Vista da lontano, ma soprattutto vista da vicino, il Napoli non punta a vincere. Le parole del presidente in alcune circostanze sono chiarissime. Ma più ancora delle parole lo sono i fatti. Il mercato di “Grassi e Regini” è il manifesto del programma del presidente. Con la squadra campione di inverno invece di prendere rinforzi per puntare in alto, arrivano due giocatori di terza fascia.

Il Milan non ha pagato Tonali molto più di quanto avrebbe preso al Napoli. Chiesa al momento sembra essere destinato a restare alla Viola, con un contratto che al Napoli viene offerto ad una buona riserva. Ma se l’immagine del Napoli è quella di una società che pensa solo allo scudetto del bilancio alla fine non vengono.