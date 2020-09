Reina “chiama” Callejon: la Lazio ha pronto per Calleti un triennale da 2,5 milioni

La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: la Laziosta pensando a José Callejon,l’attaccante spagnolo appena svincolatosi dal Napoli. Non era un obiettivo del club biancoceleste, così come la Lazio non era una meta che Callejon aveva ipotizzato. Eppure, nonostante queste premesse, il matrimonio potrebbe consumarsi.

La società romana ha avuto un contatto col procuratore del giocatore, Manuel Quilon, che a Formello ha già portato un altro suo assistito, Reina. Di cui Callejon è molto amico e questo è un altro elemento che potrebbe favorire l’operazione. La Lazio la sta valutando.Si ragiona ad un triennale da 2,5 milioni l’anno