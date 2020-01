CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Tutte le ultime notizie di calciomercato in tempo reale,acquisti e cessioni, trattative e indiscrezioni sul mercato di gennaio.Pubblicate in questo articolo su Goal.com— Chi osserva con grande attenzione le dinamiche di casa Verona è anche l’Inter. I nerazzurri ci hanno già provato per Amrabat, ma non sono rimasti a guardare per Kumbulla. Sul difensore del Verona, una delle rivelazioni della squadra di Juric, i dirigenti dell’Inter avevano perfino incontrato in sede gli agenti del giocatore, Ganni Vitali e Stefano Castagna. Partita ancora da chiudere ma il Napoli è nettamente in vantaggio–Intervenuto in conferenza stampa, Ole Gunnar Solskjaer annuncia il ritorno di Alexis Sanchez al dopo che si esaurirà il prestito attuale all’ : “Tornerà e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati”.–Hatem Ben Arfa riparte dal Valladolid: contratto fino al termine della stagione con il club spagnolo di proprietà del ‘Fenomeno’ Ronaldo.– vicina a chiudere per Kristoffer Askildsen, 19enne centrocampista in forza allo Stabaek che presumibilmente si dividerà tra la prima squadra e la Primavera blucerchiata. Lo riporta ‘Il Corriere dello Sport’–Offerta dell’Antalyaspor per Gaston Brugman: il non la considera però sufficiente, si attende un rilancio dei turchi nelle prossime ore. Lo riporta ‘Il Corriere dello Sport’.-Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’ la è alla ricerca di un difensore: occhi su Cristian Dell’Orco, di proprietà del ma attualmente in prestito al .–L’ segue con interesse il 19enne Maxence Lacroix del Sochaux: c’è già l’accordo con il giocatore, si lavora per trovare l’accordo con il club francese per anticipare la folta concorrenza. Lo riporta ‘Il Corriere dello Sport’.– e potrebbero scambiarsi le punte: ‘Sky’ svela l’ipotesi di uno scambio con Alberto Paloschi in Sardegna e Alberto Cerri da Semplici.–Il , come riferisce ‘Sky’, lavora per giugno: per Andrea Petagna si tenta di convincere la bloccandolo a 18 milioni più bonus, accordo col Verona per Kumbulla a 20 più 4 di bonus.