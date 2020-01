CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Tutte le ultime notizie di calciomercato in tempo reale acquisti e cessioni, trattative e indiscrezioni sul mercato di gennaio.Pubblicato su Goal.com JP Mateta è il nome nuovo per l’attacco del : secondo ‘Tuttosport’ il club di De Laurentiis pensa alla punta francese del , classe 1997, come prossimo rinforzo da regalare a Gattuso.-Valentino Lazaro lascia l’ dopo 6 mesi: prestito con diritto di riscatto al . Operazione complessiva da 25 milioni di euro.-Matteo Politano ha detto sì al Napoli: secondo ‘Sky Sport’, l’ex è pronto a lasciare l’ e ha detto ‘sì’ ai partenopei. Da valutare il coinvolgimento di Llorente nell’operazione: i nerazzurri starebbero tornando anche su Olivier Giroud.-Christian Eriksen è pronto a diventare un giocatore dell’Inter. I nerazzurri, come riporta ‘Sky Sport’, hanno raggiunto l’accordo con il per il trasferimento del danese.-L’esterno olandese Zeegelar torna all’ dal e ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022 con il club friulano-Il difensore brasiliano Wesley si trasferisce dal alla . A giocherà con l’Under 23 in Serie C.-La potrebbe salutare De Sciglio: possibile uno scambio con Kurzawa del che approderebbe alla corte di Maurizio Sarri.