CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Tutte le ultime notizie di calciomercato in tempo reaòe, acquisti e cessioni, trattative e indiscrezioni sul mercato di gennaio.Pubblicate in questo articolo di Goal.com-Edinson Cavani vuole l’Atletico Madrid, il padre Luis è chiaro ai microfoni di ‘El Chiringuito’: “Abbiamo un accordo con il club spagnolo, vorrei che giocasse lì. Il lo sta trattando ingiustamente”.-Secondo il portale turco ‘Fanatik’ Yuto Nagatomo starebbe per tornare in : il terzino giapponese, in scadenza col , pare vicino al Bologna.-Il è sempre più vicino a Matteo Politano: secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la società partenopea avrebbe trovato l’accordo con l’ per il prestito oneroso con obbligo di riscatto. In queste ore Giuntoli è a colloquio con l’agente di Politano per concludere l’accordo.