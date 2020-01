Calciomercato, tutte le trattative e le notizie del 21 gennaio

ecco le notizie do calciomercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo di Skysport.it Sebastiano Esposito è l’ultima idea del Parma per l’attacco, in seguito all’infortunio rimediato da Roberto Inglese nel posticipo domenicale giocato contro la Juventus. Sul talento nerazzurro classe 2002 c’è anche la Spal, che lo vorrebbe in prestito per affrontare la lotta salvezza. -Dopo l’esonero di Roberto Baronio, il Napoli ha scelto Giuseppe Angelini (la scorsa stagione sulla panchina del Cesena) come suo sostituto-I rossoblù sono sempre più vicini a chiudere per Marko Pjaca, classe ’95 della Juventus. L’esterno offensivo croato è tornato in campo in Coppa Italia nel corso della partita vinta dalla Juventus contro l’Udinese. Nella scorsa stagione ha giocato 19 partite con la Fiorentina prima della rottura del legamento crociato che lo ha costretto a star fermo per diversi mesi.-L’ex Inter e Pescara Rey Manaj è un nuovo giocatore del Barcellona. Lo ha comunicato con un tweet lo stesso club blaugrana. L’attaccante arriva dall’Albacete, squadra di La Liga2. Il passaggio è a titolo definitivo: sarà aggregato alla squadra B per quattro anni.-Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato in esclusiva a Sky Sport. Dallo scambio saltato Spinazzola-Politano: “Probabilmente Petrachi parla di cortocircuito perché è una situazione che ha vissuto spesso a Roma. Politano è un patrimonio del club, se potremo cercheremo di accontentarlo. C’è un principio di accordo col Chelsea per Moses, stiamo facendo delle valutazioni in queste ore. Eriksen è un giocatore importante, abbiamo presentato un’offerta ufficiale e ora stiamo aspettando”-Per sostituire Vignato (ufficiale oggi al Bologna), il Chievo ha nel mirino l’esterno classe ‘97Jonathan Morsay del Gif Sundsvall (Serie B svedese). Può essere più di un’idea.-In Lega prove di disgelo tra Marotta e Fienga: c’è l’apertura dell’Inter per il passaggio di Politano alla Roma. Va trovata però una nuova formula: si potrebbe chiudere per il prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. Non è semplice, ma l’affare si può ancora fare-La Juventus e il Barcellona stanno continuando a trattare: il nodo da sciogliere è il conguaglio chiesto dai bianconeri.-L’attaccante belga continua a voler restare a Napoli, stanno arrivando segnali positivi anche da parte del club: le due parti hanno ripreso il dialogo verso l’ipotesi di un rinnovo-Martedì può essere un giorno fondamentale per la trattativa: l’agente di Eriksen Martin Schoots incontrerà il presidente del Tottenham, è probabile che gli Spurs chiedano al giocatore di rinunciare a circa 2 mln lordi. Considerando che l’Inter sembra essere disposta a ritoccare l’offerta, si potrebbe così arrivare all’intesa definitiva