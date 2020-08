Per la Gazzetta dello Sport da definire il futuro di Allan: c’è l’Atletico, ma il brasiliano – che non rientra più nei piani del Napoli – vuole tornare da Ancelotti e potrebbe accettare l’Everton: 25 milioni il costo del cartellino. L’Atletico offre 40 milioni, per il Napoli un perdita secca di 15 milioni per… colpa di Ancelotti