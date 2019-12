Calcio: Marotta, Inter vuole continuare scalata

Beppe Marotta,ad dell’ inter,vola alto e predica “calma”per il giovane Esposito.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it ”Vogliamo crescere. Abbiamo fatto sei mesi in modo straordinario, ad altissimo livello, e vogliamo continuare in questa scalata. Sappiamo che la rosa è un po’ ridotta, se ci sono opportunità sul mercato le cogliamo perché vogliamo essere competitivi”: l’ad dell’Inter Beppe Marotta, prima del fischio d’inizio della sfida contro il Genoa, ai microfoni di Sky Sport, rinnova le ambizioni del club nerazzurro che cercherà di riprendere la Juventus al primo posto in classifica vincendo contro i rossoblu a San Siro. In campo dal primo minuto, esordio da titolare, Sebastiano Esposito che sostituisce al fianco di Lukaku lo squalificato Lautaro Martinez: ”Non bisogna caricare di pressione questo ragazzo che con orgoglio proviene dal settore giovanile, un altro fiore all’occhiello. Risponde all’appello e lo farà sicuramente con grande impegno, speriamo possa dare anche qualità”. E sull’imminente mercato di gennaio, l’ad mantiene un profilo basso: ”Guardiamo al mercato di gennaio non tanto di riparazione, ma nell’ottica di cogliere opportunità che si possono presentare, a mio giudizio poche’