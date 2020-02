Calcio: ‘manita’ Psg al Montpellier, Neymar con capelli rosa

Il Psg si diverte contro il Montpellier…e Neymar si traveste da “Pantera rosa”!…Se ne parla in questo artricolo pubblicato su Ansa.it Trascinato da un Neymar con inedita capigliatura rosa fucsia e da un Mbappè protagonista di molte belle giocate, il Paris SG ha rifilato la ‘manita’ (5-0) al malcapitato Montpellier, forse ancora sotto choc per l’eliminazione in Coppa di Francia ad opera di una squadra di quarta serie. A segno per i parigini Di Maria, Sarabia, lo juventino mancato Kurzawa e Mbappè, in più c’è stata l’autorete di Congrè. Con Mbappè punta avanzata davanti al tridente Di Maria-Sarabia-Neymar, sia Icardi che Cavani sono partiti dalla panchina entrando al 22′ st al posto rispettivamente di Mbappè e Sarabia. Al ‘Matador’ ex Napoli è stato anche annullato un gol nel recupero, per un millimetrico fuorigioco.