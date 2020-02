Calcio: la Spal conferma la fiducia a Leonardo Semplici

Il tecnico e già al lavoro, cancellato il giorno di riposo.Se ne parla in questo artricolo pubblicato su Ansa.it – La Spal mantiene il silenzio stampa dopo il rovescio di ieri a Roma (5-1) contro la Lazio e che per qualche ora ha fatto traballare la panchina di mister Semplici, ma nel pomeriggio la società ha fatto filtrare l’intenzione di continuare il cammino con l’attuale allenatore.

Semplici, quindi, sta iniziando il lavoro di recupero tecnico e morale in vista della partita di domenica al Mazza contro il Sassuolo. Un effetto tangibile del rovescio capitolino è stato però l’allenamento punitivo di oggi pomeriggio: giorno di riposo cancellato e squadra al lavoro. Stesso menu anche domani e doppio allenamento mercoledì. Un modo, ritiene la società, per richiamare i giocatori ad una maggiore concentrazione in questa difficile lotta per la salvezza