Calcio: Junior Tim Cup a Roma, amichevole prima del derby

Lazio -FRoma e’ iniziato!….Oggi Zappacosta e Patric presenti all’oratorio Santa Silvia.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Dall’oratorio ai grandi stadi della Serie A Tim: per l’ottavo anno consecutivo la ‘Junior Tim Cup – il calcio negli oratori’ continua a divulgare la buona pratica sportiva fatta di valori, lealtà e divertimento puro. Prima del prossimo derby capitolino tra Roma e Lazio in programma domenica, le squadre della parrocchia San Giuseppe Artigiano di Roma e dell’oratorio ‘La Resurrezione’ di Aprilia (Lt) si sfideranno allo stadio Olimpico in un’amichevole di calcio a 7 che anticiperà la stracittadina.

Oggi ambasciatori presso il Santa Silvia di Roma sono stati il giallorosso Davide Zappacosta e il laziale Patric, che hanno incontrato i ragazzi dell’oratorio per rispondere alle loro curiosità. “Ho sempre voluto fare il calciatore – le parole del romanista – e per questo mi sono impegnato fin da subito.

L’infortunio? Sto recuperando ma mi serve altro tempo, certo se potessi scenderei in campo già domani…”. “Fin da piccolo sono sempre stato appassionato di calcio – ha aggiunto il laziale – in particolare di Liga e Serie A. I miei idoli? Sergio Ramos e Dani Alves”.

Dopo aver coinvolto nelle precedenti edizioni oltre 77mila ragazzi in tutta Italia, quasi 6 mila oratori e fatto disputare oltre 30mila partite, il torneo giovanile di calcio a 7, riservato agli Under 14, promosso da Lega Serie A, Tim e Centro Sportivo Italiano, coinvolge gli oratori delle 16 città le cui squadre militano nella Serie A