Calcio: Inzaghi “Brava Lazio,oggi è mancato solo l’episodio”

“Pali parate alla fine partite così rischi anche di perderle”Se ne parla in questo articolo pubblicato su nAnsa.it “Ho fatto i complimenti alla squadra, non abbiano avuto l’episodio a favore ma ci abbiamo provato”.

Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo lo 0.0 casalingo contro il verona. “E’ stata una partita intensa – le sue parole a Dazn nel dopo gara -, abbiamo fatto 27 tiri ma poi alla fine certe partite finisce che le vai anche a perdere. Tra pali e le parate di Silvestri oggi è andata così. Per questo poi ho preferito mettere dentro Parolo, Faccio i complimenti a tutti, anche ai neo entrati, abbiamo giocato ua grande partita contro un’ottima squadra. Certo c’è rammarico per il risultato ma penso che i nostri tifosi si siano divertiti: Adesso abbiamo quattro giorni per preparare la trasferta di Parma”. Uguagliato la striscia di 17 risultati utili di fila di Eriksson? “E’ un record fa piacere”, chiude il tecnico biancoceleste