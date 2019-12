Calcio: Inter; Lukaku cede rigore,Esposito primo gol in A

L’Inter a “valanga”sul Genoa…Lukaku vero leader ne sa qualcosa Esposito…se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it – Sebastiano Esposito, a diciassette anni, alla prima chiamata da titolare in Serie A, contro il Genoa a San Siro segna su rigore al 19′ del secondo tempo, per il momentaneo 3-0 dell’Inter. E’ stato Romelu Lukaku a lasciare il tiro dal dischetto al giovane attaccante, oggi titolare al posto dello squalificato Lautaro Martinez. Il rigore è stato procurato da Gagliardini per un fallo in area di Agudelo.