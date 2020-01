Calcio in lutto, è morto Pietro Anastasi

Il Calcio piange Pietro Anastasi…in questo articolo pubblicato da il Corriere dello Sport.it E’ morto dopo una lunga malattia all’età di 71 anni Pietro Anastasi, uno dei più grandi attaccanti degli Anni ’70. Alla fine del 2018 aveva scoperto di avere un tumore. Anastasi esplose nel Varese, attirando le attenzioni dei migliori club italiani. A prenderlo fu la Juventus nel 1968, strappandolo all’Inter, altro club molto interessato al giocatore. Su di lui i bianconeri investirono 650 milioni, una cifra altissima per l’epoca. Il rapporto con la Juventus durò 8 stagioni con tre scudetti in bacheca. Nell’estate nel 1976 passò all’Inter nell’operazione Boninsegna. Anastasi in nerazzurro non riuscì a ripetere i fasti juventini ma aiutò la squadra a vincere la Coppa Italia nel 1978, prima di chiudere la carriera tra Ascoli e Lugano. Divenne campione europeo con l’Italia nel 1968. In azzurro ha collezionato 25 presenze e 8 reti. La Juventus ha commentato la tragica scomparsa di Anastasi con un lungo comunicato: “Oggi è un giorno triste per tutta la Juventus, per il calcio italiano e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Pietro Anastasi ci ha lasciato all’età di 71 anni. Era impossibile non volere bene a “Pietruzzu”, come lo chiamavano tutti i tifosi a rimarcarne la sua origine siciliana, perché è stato uno juventino fino in fondo e alla squadra del suo cuore ha trasmesso tutta la sua passione. Quella che da bambino, raccattapalle al Cibali di Catania, lo vede chiedere una foto accanto al suo idolo John Charles. Il sogno di vestire la maglia bianconera si concretizza nel 1968: Pietro arriva a Torino forte di una stagione memorabile nel Varese e di un gol storico in maglia azzurra nella finale dell’Europeo a Roma. Alla Juventus Pietro regala anni straordinari fino al 1976 per un totale di 303 presenze e 130 gol. Ma le cifre e l’attaccamento alla maglia spiegano solo in parte l’amore della gente nei suoi confronti. Il suo coraggio nelle giocate, le sue reti in acrobazia, il suo spirito da lottatore lo rendono un idolo, capace di exploit indimenticabili, come i 3 gol segnati alla Lazio in 4 minuti in una gara iniziata seduto in panchina. Un amore che lo stadio Comunale tradusse con lo striscione con la scritta: “Anastasi Pelè bianco”. La vita di Pietro è stata un vero romanzo bianconero, negli anni 70′ Hurrà Juventus gli dedicò una narrazione a puntate per diversi numeri. La Juventus abbraccia la moglie Anna, i figli Silvano e Gianluca e saluta Pietro con una semplice parola grande quanto lui: Grazie”