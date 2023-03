Calcio in lutto: è morto Just Fontaine, il goleador della Francia a Svezia ’58

Il mondo del calcio è in lutto: è morto da pochi minuti Just Fontaine, formidabile attaccante francese degli anni ’50 e ’60 che indossò le maglie di Nizza, Casablanca e Stade Reims. Ma sarà con la Nazionale transalpina che il forte centravanti si consacrerà come uno dei più forti della sua epoca. Fontaine passerà alla storia al Mondiale svedese del 1958, quando trascinò la Francia fino alle semifinali realizzando 13 gol in tutta l’edizione, tra cui quattro nella partita per il terzo/quarto posto contro la Germania Ovest. Un record che ancora oggi nessuno è riuscito a battere. Fontaine si spegne all’età di 89 anni e il mondo del calcio perde una delle sue icone più grandi.

