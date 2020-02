Calcio: il Parma torna interamente in mano italiana

Il sociuo cinese non ha versato nei tempi l’aumento di capitale.Se ne parla in questo articolo pubbloicato su Ansa.it Il Parma Calcio torna interamente in mano a Nuovo Inizio, la società che riunisce i sette imprenditori parmigiani (Barilla, Dallara, Del Rio, Ferrari, Gandolfi, Malmesi e Pizzarotti) che hanno rifondato il Parma Calcio nel 2015.

Esce quindi di scena la compagine sociale Link International, in mano al magnate cinese Jiang Lizhang, che, scrive il club emiliano in una nota, “non ha sottoscritto e versato nei tempi tassativi previsti dalle delibere assembleari e dalla legge il recente aumento di capitale, che è stato pertanto versato per l’intero da Nuovo Inizio”. Ora il capitale sociale del club di calcio risultata di proprietà di Nuovo Inizio per il 99% e di Parma Partecipazione Calcistiche, che riunisce l’azionariato popolare, per l’1%.