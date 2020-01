Calcio: Iachini, ‘due punti persi, punizione evitabile’

Iachini deluso per i tre punti persi contro il Bologna!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Il pareggio tra Bologna e Fiorentina non accontenta nessuno. Non la Fiorentina, che aveva ormai in cassaforte i tre punti, fino alla punizione di Orsolini, arrivata al quarto minuto di recupero. “Bravo Orsolini, merito suo per come l’ha calciata – riconosce il neotecnico dei Viola, Beppe Iachini – ma quando prendi gol al minuto 94, non si può che parlare di due punti persi, più che di uno conquistato. Quello era un piazzato che non andava concesso, con un pizzico in più di attenzione avremmo fatto risultato pieno”.

Il pareggio non toglie comunque nulla ai segnali di vita che la Fiorentina ha lanciato e che il mister gigliato si sforza di guardare: “A livello di compattezza i ragazzi mi sono piaciuti.

Avrei voluto vedere qualche ripartenza in più, possiamo crescere, ma abbiamo fatto buone cose”.

E il pari, seppur acciuffato in extremis, non soddisfa neppure il Bologna. Parola di De Leo, assistente di Mihajlovic: “I numeri dicono 500 passaggi riusciti noi, contro 200, 70 per cento di possesso palla e 13 corner a 2. Abbiamo meritato di recuperare la partita”.

Partita rimessa in carreggiata con due cambi tattici, dal 4-3-3 iniziale fino al 4-4-2 e il 3-4-1-2 e soprattutto con la punizione di Orsolini, profetizzata da Mihajlovic: “Il mister lo ha detto subito che avrebbe segnato. Complimenti a Riccardo per il grande gesto tecnico