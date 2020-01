Calcio: Genoa; Destro in arrivo, ufficiali Perin e Behrami

Preziosi parte subito ed ingrana la …terza…Perin,Behrami ed a breve Mattia Destro dal Bologna…Il Genoa cerca la salvezza! se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Visite mediche presso il centro Il Baluardo a Genova per il nuovo attaccante rossoblù Mattia Destro. Giunto direttamente da Bologna nel pomeriggio, Destro, che ha già vestito la maglia del Grifone agli inizi della sua carriera nel 2010, avrà il compito di migliorare la fase realizzativa di una formazione che dopo l’infortunio a Kouamé fatica a segnare. “Il mio obiettivo è salvare il Genoa – ha dichiarato all’arrivo -. Un obiettivo comune sul quale siamo tutti concentrati. Sono pronto a ricominciare e carichissimo, dobbiamo fare un grande girone di ritorno”.

In giornata la società di Enrico Preziosi ha anche ufficializzato il ritorno di Mattia Perin il cui contratto, assieme a quello di Valon Behrami, è già stato depositato in Lega Calcio. Perin arriva con la formula del prestito sino al termine della stagione