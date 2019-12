Calcio: Genoa a rapporto da Preziosi, serve responsabilità

Preziosi,presidente del Genoa,vuole dai suoi piu’ responsabilita’!Semne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Giornata genovese per Enrico Preziosi che dopo aver nominato Davide Nicola nuovo tecnico dei rossoblù al posto di Thiago Motta ha incontrato la squadra.

Prima del pranzo il presidente ha parlato a lungo alla squadra nella sala video del centro sportivo Signorini. Un discorso durante il quale ha richiamato ognuno ad “un’assunzione di responsabilità, personale e collettiva, con l’intento di fare fronte comune e condividere soluzioni per ripartire di slancio”.

Preziosi ha poi incontrato nuovamente Nicola, con il quale aveva cenato ieri sera, per impostare assieme anche agli altri dirigenti il mercato di gennaio che vedrà tra le altre operazioni il ritorno al Grifone di Mattia Perin in prestito secco sino a fine stagione.

Dopo il pranzo collettivo poi la squadra ha sostenuto la prima seduta agli ordini del nuovo tecnico che esordirà domenica in campionato al Ferraris contro il Sassuolo. Al centro sportivo Signorini si allena anche il centrocampista svizzero Valon Behrami, 34 anni, svincolato dal Sion. Il giocatore è molto legato a Nicola e non è escluso che il tecnico ne caldeggi l’ingaggio