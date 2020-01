Calcio: Gasperini,giocatori importanti non sono sul mercato

Tecnico Atalanta: nuovo arrivato Czyborra non sarà convocato.Se ne parla in questo artricolo pubblicato su Ansa.it – “Czyborra ha una piccola contrattura da smaltire, quindi non sarà convocato”. Il secondo colpo di mercato dell’Atalanta si ferma a tre giorni dall’arrivo, come sottolinea l’allenatore Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita contro li Torino: “Ha molto entusiasmo e voglia di fare, ma non lo rischio se ha problemi muscolari – afferma, riguardo all’esterno mancino prelevato dall’Heracles Almelo -. Oggi e domani fa differenziato, dobbiamo ancora conoscerlo, forse martedì sarà di nuovo a disposizione”.

Gasperini può già esprimere un giudizio sul calciomercato: “A oggi ci sono Caldata e Czyborra, sono andati via Kjaer, Barrow, Ibañez, Arana e Masiello se si perfezionerà l’operazione (col Genoa, ndr). L’Atalanta ha ricavato buoni introiti anche da chi ha giocato poco – osserva -. I giocatori più importanti non sono sul mercato: adesso si sostituiscono i partenti con ragazzi di prospettiva, vedi Czyborra (’99) e i duemila (l’esterno destro Bellanova in prestito dal Bordeaux e il centrale difensivo Bosko Sutalo dall’Osijek, da ufficializzare, ndr). È la politica societaria: speriamo che da questi ragazzi possa uscire un pezzo importante”.