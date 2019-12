Calcio: Fiorentina; Iachini “voglio vincere questa sfida”

Iachini pronto per la “sfida”Fiorentina!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “Allenare la Fiorentina è una sfida importante, che voglio vincere e che affronto con un pathos speciale visto il mio attaccamento a questa città e a questa colori. Non ho la bacchetta magica, ma sono pronto per rimboccarmi le maniche e riportare la squadra dove le compete”.

Lo ha detto Giuseppe Iachini, chiamato a sostituire l’esonerato Montella sulla panchina viola, nella conferenza stampa di presentazione.

“D’ora in avanti ogni partita diventerà una battaglia e Giuseppe e l’uomo giusto anche se dispiace l’addio di Montella” ha affermato il ds, Daniele Pradè, durante la presentazione oggi allo stadio Franchi. “Pure io sono sotto esame e so di aver commesso degli errori ma ci aspettiamo che anche i giocatori si assumano le loro responsabilità” ha detto ancora Pradè. “Ora lavoreremo sul mercato” ha ribadito il dg, Joe Barone.