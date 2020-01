Calcio: Fiorentina, Iachini “non giudico lavoro di Montella”

Beppe Iachini si gode il momento,e nn parla di Montella….Se ne parla in questo articolo pubblicatosu Ansa.it “Io faccio il calcio in cui credo e voglio che i miei giocatori abbiano una grandissima condizione fisica”: così il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini, intervenuto al programma Radio anch’io sport. “Non mi permetto di giudicare l’operato del precedente tecnico Vincenzo Montella” ha detto Iachini, rispondendo a una domanda, “sono legato a lui da un rapporto di reciproca stima”. “Noi lavoriamo molto per la condizione fisica e ci siamo preparati per far sì che tutti possano avere una crescita per quello che io chiedo loro quando scendono in campo. Forse i giocatori l’hanno trovata esagerata, ma per me è normale. La squadra deve essere organizzata per giocare bene, ma deve avere anche una grandissima condizione fisica”.