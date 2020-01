Calcio: Fiorentina; Iachini, col Genoa la gara più difficile

Iachini:”Miei giocatori non sottovaluteranno avversari”.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “Se ho imparato a conoscere i miei giocatori non sottovaluteranno il Genoa, questa partita è importante, soprattutto e la più difficile”. Lo ha detto Giuseppe Iachini aspettando la gara di domani al Franchi contro i liguri, gara che segue quelle vinte con Spal e Napoli.

“Il Genoa ha ottimi giocatori, serviranno attenzione e grande rispetto – ha detto il tecnico viola – ma quando giochiamo in casa non deve esserci trippa per gatti. Penseremo solo a questa sfida, non a quella con l’Iter di coppa Italia”.

Con Dalbert squalificato in ballottaggio Venuti, Terzic e Maxi Olivera.