Calcio: Diego Forlan partita d’addio a 40 anni

Ve lo ricordate Diego Forlan?…a 40 anni e’ ora di Smettere!Se ne parla in questo articolo publicato su Ansa.it Diego Forlan ha detto addio al calcio giocato. Lo ha fatto in una serata-evento organizzata al ‘Centenario’ di Montevideo dove ha radunato tanti amici e colleghi calciatori per il match Uruguay-Amici (terminato 6-6).

Presenti tra gli altri, gli ex Inter Cambiasso, Zanetti e Milito, Juan, Riquelme, Veron, Pena, Maxi Rodriguez, Pacheco, Moura, Chevanton, Stuani, Zalayeta e Luis Suarez, quest’ultimo nell’inedito ruolo di portiere. Forlan, 41 anni il prossimo maggio, nel corso della sua lunga carriera, ha vestito le maglie di Independiente (Argentina), Penarol (Uruguay), International Porto Alegre, Atletico Madrid, Villareal, Manchester United, Inter. Con la maglia nerazzurra ha collezionato 20 presenze e 2 gol nella stagione 2011/12, con Gasperini, Ranieri e Stramaccioni in panchina