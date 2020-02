Calcio: De Zerbi “Spero sia la partita della svolta”

Queste le parole del tecnco del Sassuolo,De Zerbi,al termine della gara vinta contro la Roma,se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, commenta con soddisfazione l’impresa contro la Roma. “Abbiamo fatto una grande gara. Perfetta no, perché qualcosa nel secondo tempo abbiamo subito e in qualche occasione potevamo far meglio, ma siamo stati bravi, e non è che potessimo far tutto – dice nel dopo partita – E’ un risultato che assume ulteriore valore perchè ottenuto contro la squadra, insieme all’Atalanta, che gioca il migliore calcio in Italia. Spero che possa essere la serata della svolta per noi. Ora ci aspetta la partita con la Spal che sarà uno scontro diretto, perchè il Sassuolo al momento può pensare solo alla salvezza”.