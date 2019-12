Calcio: de Magistris “Napoli molto indietro,2020 sia svolta”

Il Sindaco di Naspoli Luigi De Magistris,ha espresso il suo parere riguardo il campionato degli azzurri!Se ne scrive in questo articolo pubblicato su Ansa.it “Auguri al Napoli che ha finito l’anno con una bella prova, con una vittoria voluta, segno che la squadra evidentemente si sta ritrovando ma abbiamo bisogno di conferme perché siamo molto indietro rispetto alle aspettative e ci avviciniamo a febbraio a una sfida importante in Champions League”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, rivolgendo i suoi auguri di buon anno alla squadra e ai tifosi.

“Ci auguriamo – ha aggiunto – che la squadra abbia ritrovato in questo tempo compattezza, serenità, voglia di essere uniti e di lottare perché Napoli ha bisogno di una grande squadra”.