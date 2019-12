Calcio: curva Inter,cori contro Icardi dopo doppietta Lukaku

Lukaku day ieri a San Siro…Icardi?Solo un ricordo!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it – Cori contro Mauro Icardi dalla Curva Nord dell’Inter dopo il 4-0 firmato da Lukaku contro il Genoa a San Siro. Il belga è l’idolo degli ultras e di tutto lo stadio, dopo una partita da trascinatore in cui, alla mezzora della ripresa, ha già segnato una doppietta e servito un assist a Gagliardini. L’ex capitano, che sta facendo comunque bene al Psg, sembra non mancare ai tifosi nerazzurri che sognano una grande stagione chiudendo il 2019 in testa a pari punti con la Juventus.

Gli ultras dedicano cori anche ad Antonio Conte accolti dall’applauso di tutto San Siro. Il tecnico nerazzurro risponde a sua volta applaudendo, sigillando un feeling ormai totale con l’ambiente dell’Inter.