Calcio, Curcio: “Napoli vince e consolida classifica in EL. Domenica a Bologna, però, testa e gambe”

Tutto è bene ciò che finisce bene. Il Napoli vince e consolida la classifica nel suo girone ma se tre indizi fanno una prova, l’approccio della squadra di Gattuso a Fiume è stato pessimo, assai peggio di quella contro l’Alkmaar e il Sassuolo. I volenterosi ragazzi del Rijeka hanno messo in grossissima difficoltà gli uomini di Gattuso che non hanno mai trovato la velocità e la profondità subendo in almeno 3 occasioni le ripartenze di Menalo e Muric, imprendibili per la difesa azzurra. Il gol di Demme a chiusura di tempo ha rimesso le cose a posto e nella ripresa, dopo l’ennesima paura per il palo colpito da Menalo (4°) il Napoli ha preso decisamente le redini della gara complice il calo atletico del Rijeka. La rete che ha ribaltato il risultato è nata sull’asse di sinistra dove Mario Rui ha crossato un bel pallone su cui è piombato Politano il cui colpo di testa è carambolato sulla coscia di Braut (18°). Da quel momento gli azzurri hanno gestito la partita senza difficoltà sfiorando in diverse occasioni la terza rete, soprattutto senza forzare ritmo e giocate. Domenica si va a Bologna, contro i felsinei ci vorranno testa e gambe e soprattutto un avvio di gara deciso e autorevole. Sotto le 2 Torri non sarà facile.