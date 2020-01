Calcio: cresce l’attesa per Roma-Lazio

Derby Roma e la sfida Napoli-Juve clou della 21/a giornata.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it La 21/a giornata della serie A è all’insegna dei big match nella parte alta della classifica.

Domenica alle 18 va in scena un derby di Roma dall’esito quanto mai incerto. La Lazio, reduce dal record di undici vittorie consecutive ma anche dall’eliminazione in Coppa Italia con il Napoli, parte leggermente favorita (2,53). Nonostante i 7 punti di differenza e le tre sconfitte raccolte nelle ultime 4 apparizione ufficiali tra campionato e Coppa Italia, gli analisti di Planetwin365 non escludono del tutto un successo dei giallorossi (2,77), mentre l’ipotesi del pareggio è quella più remota (3,40). Per i bookies sarà in ogni caso un derby ricco di gol. Le statistiche che vedono la Lazio secondo miglior attacco del campionato con 46 gol e la Roma sempre in gol tra le mura amiche, ad eccezione delle partite con Atalanta e Torino, fanno propendere per l’Over 2,5 (1,52) e il Gol (1,40).

Nel posticipo domenicale, la Juventus cerca la sesta vittoria consecutiva in campionato al San Paolo, contro un Napoli ringalluzzito dal passaggio del turno in Coppa Italia, ma ancora in cerca della prima vittoria in campionato del 2020. I precedenti al San Paolo sono in perfetta parità: 23 vittorie del Napoli, 27 pareggi, 23 successi della Juve. Secondo gli analisti di Planetwin365, l’incontro sarà ad appannaggio della Vecchia Signora (2,05), mentre l’affermazione dei partenopei è in lavagna a 3,61. C. Ronaldo, in rete da 7 partite consecutive in campionato, è il favorito numero uno a sbloccare il match del San Paolo con quota di 3,85, seguito dal suo partner d’attacco Dybala (5,00). Gli uomini di Gattuso puntano forte su Milik (6,50) e Insigne