Calcio: Coppa del Re; Real vince 3-1 ma fatica con club di C

Garreth Bale segna poi si fa male, ci pensa Brahim con una doppietta.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it – Pronostico rispettato per il Real Madrid, impegnato nei 16/i di Coppa del Re a Salamanca contro l’Unionistas, matricola di terza serie spinta dall’entusiasmo dei suoi quattromila tifosi che hanno gremito gli spalti del Las Pistas. Il match è finito 3-1, grazie a un gol di Bale (costretto a uscire a inizio ripresa per un nuovo problema muscolare) e una doppietta del redivivo Brahim, che aveva sostituito proprio il gallese. L’Unionistas era andato in vantaggio con una rete di Romero. Nel corso della partita il Real ha anche colpito tre pali ma è stato, in ogni caso, un successo più faticoso del previsto