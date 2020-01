Calcio: Commisso “Stadio? Sono deluso, speravo più celerità”

Commisso,presidente della Fiorentina,si lamenta della burocrazia italiana,riguardo lo stadio!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it – Sul nuovo stadio per la Fiorentina “sono deluso” per il fatto che “credevo si fosse più pronti e anche dal fatto che si parla di costi su costi. Non tutto è preciso come voglio io. Vorrei tempi veloci, e dove ho il total control” anche sui costi e sulla realizzazione dell’impianto. Lo ha detto il presidente dei viola Rocco Commisso, nel post gara di Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia.

“Senza lo stadio e senza il commerciale – ha concluso – non si possono aumentare i ricavi della Fiorentina”. “Io voglio fare lo stadio”, ha aggiunto poi ai microfoni della Rai. (