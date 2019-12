Calcio: colpo Borussia Dortumund, il baby Haaland è suo

Colpo Borussia,preso Haaland dal Salisburgo!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Erling Haaland giocherà col Borussia Dortmund. L’ufficialità è arrivata oggi dal club tedesco.

L’attaccante norvegese del Salisburgo, grande sorpresa della stagione e uno dei giocatori più corteggiati d’Europa (su di lui c’erano anche le big della Serie A), ha scelto la Bundesliga per il suo futuro. Secondo le indiscrezioni, il trasferimento sarebbe avvenuto sulla base di 20 milioni (lo prevedeva una clausola nel suo contratto) più le commissioni agli agenti. Il classe 2000, 194 centimetri, arrivato a Salisburgo all’inizio dell’anno dal Molde, è stato capace di realizzare già 27 gol in 20 partite giocate, di cui ben 8 in 5 match di Champions League.