Calcio: Cellino, rosso a Balotelli? Arbitri sotto pressione

Cellino,presidente del Brescia,dice la sua sul rosso a Balotelli.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it ”Il campionato sta diventando difficile per tutti. Gli arbitri sono un po’ troppo sotto pressione. E’ stata una decisione un po’ eccessiva però magari da regolamento ‘la fai’. Se con un altro giocatore non sarebbe stato rosso? Molte volte non bisogna neanche rendersi antipatici”: il presidente del Brescia Massimo Cellino commenta così, al termine dell’assemblea di Lega, l’espulsione di Mario Balotelli nella partita contro il Cagliari dopo appena otto minuti di gioco. ”Balotelli è sicuramente un giocatore molto in vista – aggiunge Cellino – e magari sovraespone anche gli arbitri in certe decisioni. Magari il gesto di un arbitro è anche istintivo, se l’ha fatto vuol dire che doveva farlo”.