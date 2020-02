Calcio: Cairo, 8 sconfitte nell’andata sono troppe

Prersidente Torini:’dopo Roma e Coppa Italia un’implosione’.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “Dopo il record di punti, 62, dell’anno scorso, questa stagione è stata altalenante. A metà campionato avevamo gli stessi punti dello scorso anno, ma le sconfitte erano già 8, troppe, una in più di tutto lo scorso campionato: un’immagine non positiva”. Così Urbano Cairo analizzando le motivazioni che hanno portato alla risoluzione consensuale con Mazzarri e all’ingaggio di Moreno Longo alla guida del Torino: “Solo 25 giorni fa – ha detto il presidente granata – la squadra aveva fatto una grande prestazione a Roma, seguita dal passaggio del turno in Coppa Italia e dalla vittoria sofferta con il Bologna. Poi c’è stata un’implosione: la sconfitta a Sassuolo, le bruttissime partite con Atalanta e Lecce, con in mezzo la partita San Siro. Difficile spiegare le motivazioni del crollo, i giocatori sanno che sono partite che non possiamo fare, non sono certamente felici”.