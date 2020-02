Calcio: Brescia; Corini: “Avrei voluto combattere”

Il tecnico esonerato alla squadra: “Vi porto nel cuore”.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “Mi sarebbe piaciuto continuare a combattere al vostro fianco ma non e’ stato possibile…”. Con queste parole, lasciate scritte su un foglio appeso alla parete dello spogliatoio dopo aver ritirato i propri effetti personali, Eugenio Corini si e’ congedato dal Brescia dal quale e’ stato esonerato questa mattina lasciando il suo posto a Diego Lopez. “Grazie per tutto quello che mi avete dato (tantissimo), avrete per sempre un posto speciale nel mio cuore. Un grande in bocca al lupo” ha concluso il suo messaggio alla squadra Corini.