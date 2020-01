Calcio: Bologna, ufficiale l’acquisto di Barrow

Il Bologna annuncia l’acquisto in prestito di Barrow dall’Atalanta.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Musa Barrow è un calciatore del Bologna. A comunicarlo è club rossoblù, che nel pomeriggio ha depositato in Lega il contratto dell’attaccante gambiano classe 1998. Barrow arriva in prestito dall’Atalanta fino al 30 giugno 2021, con diritto di riscatto.

Il giocatore indosserà la maglia numero 99, ha sostenuto le visite mediche martedì e da mercoledì è in gruppo. Sarà convocabile per il match con il Verona in programma domenica.